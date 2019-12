Vägistab või mitte ⟩ Carey Mulligan laseb end trilleris «Paljulubav noor naine» võõrastel meestel koju lohistada

Täpsemalt suundub minevikutraumaga Cassie igal nädalavahetusel ööklubidesse, kus teeskleb, et on silmini täis ning laseb end siis heatahtlikel ja vähem heatahtlikel kuni pahatahtlikel meesterahvastel end «abistada». Korgijoogiepideemia valguses on triller igati päevakajaline ning esitab õigeid küsimusi, mis puudutab nõusolekut seksuaalsuhteks ning vägistamissüüdistusi.