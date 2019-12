KINOAASTA ⟩ Potteri-poiss Daniel Radcliffe pages vanglast, päästis pruuti ja vireles pimedas keskajas

Kui Radcliffe omal ajal Potteri rolli valiti, oli poisil juba üksjagu näitlemiskogemust ning siht silme ees juba üpris selge – temast pidi saama näitleja. Ehkki filmide fenomenaalne menu ja üleöö saabunud globaalne kuulsus noormehele kasvueas üksjagu probleeme ja üleelamisi põhjustas, siis õnneks on praeguseks 30-aastane inglane neist hädadest ammu üle saanud. Ka on tema fänkond leppinud tõsiasjaga, et Radcliffe pole enam poisike ega saati mitte võlur, vaid omapärane näitleja, kelle põnevad ja sageli humoorikad rollivalikud on ladunud talle karjäärivundamendi vägagi tõsiseltvõetava näitlejana.

Daniel Radcliffe Harry Potterina (2001) FOTO: Scanpix

Eks ole möödapääsmatu, et Potteri rolli jäädakse alati tema intervjuudes meenutama, ent tähelepanu väärivad ka Radcliffe'i muud rollid: võtame kasvõi tema 2019. aasta filmid. Millega mees siis viimasel ajal tegelenud on?

Visuaalefektide osakonnast lavastajatooli pürgiva Uus-Meremaa stsenaristi ja režissööri Jason Lei Howdeni märulikomöödias suundub «gladiaatorivõimed» omandanud mees oma pruuti inimröövijate käest päästma. Selleks meheks on Daniel Radcliffe, kes intervjuude ja võtteplatsil tehtud paparatsofotode kohaselt möllab vähemalt osaliselt ringi aluspükstes, hommikumantlis ja pehmetes sussides, endal mõlema käe külge tulirelv monteeritud. Sõna otseses mõttes. Pruuti kehastab tänavu suvel kinodes jooksnud vaimukast õuduskrimkast «Pulmaöö peitusemäng» (Ready or Not) tuntud noor Austraalia näitlejanna Samara Weaving. Inglismaa, Saksamaa ja Uus-Meremaa koostöös valminud film esilinastus septembris Toronto filmifestivalil ning on siiani festivalidel vaid linastunudki. Paraku ei ole internetis linaloo treilerit saadaval, küll aga on näitlejatega tehtud mitmeid intervjuusid.

«Miracle Workers: Dark Ages»



Jaanuaris jõuab USA telekanali TBS eetrisse uus hooaeg fantaasiasarjast «Miracle Workers» ehk eesti keeli «Imetegijad», kus korporatsioonis Taevas Inc. inglina töötav Radcliffe jagab ekraani jumalat kehastava Steve Buscemiga. Komöödiaseriaali teises hooajas toimub tegevus keskajas ning paistab, et inglasena saab Radcliffe rõõmustada, et saab oma annuse montypythonlikku huumorit (eestlane võib siin märgata ka veidi tujurikkujalikku elementi) läbi teleekraanide ameeriklaste kodudesse toimetada.