FOTOD ⟩ Vaata, kes hakkavad mängima kassahiti «Üksinda kodus» uusversioonis

Klassikalise jõulufilmi «Üksinda kodus» uuest tulekust on räägitud juba pikalt. Nüüd on The Hollywood Reporteri allikate kinnitusel viimaks selge, et uusversioon on tulekul ja jõuab ekraanile juba tulevastel pühadel – seda aga mitte kinodes, vaid Disney+ keskkonnas.