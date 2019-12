«Vanamehe filmi» režissööri lühiõudukas valiti maineka Sundance'i festivali programmi

««Karv» on saanud absoluutselt fantastilise menu osaliseks ning valik Sundance'ile rabas meid kõiki täielikult jalust. Oskari töö on praeguseks leidnud sooja vastuvõtu maailma eri nurkades,» ütles filmi produtsent Evelin Penttilä.

«Sundance'ile pääsemine ning auhinnad maailma kõige olulisematelt õudusfilmide festivalidelt näitavad, et film on maailmatasemel ning Oskar peaks juba täispika õuduka peale mõtlema,» lisas Penttilä.

Režissöör Oskar Lehemaa sõnul on Sundance'ile pääsemine suur tunnustus kogu meeskonnale ja näitab, et nad suutsid tehniliselt keeruka žanrifilmi teha tippfestivali vääriliselt. «Nüüd võib küll lõplikult öelda, et meie näitleja Sten Karpov ei olnud ilmaasjata mitu päeva kunstvere ja karvadega kaetud,» nentis Lehemaa.

«Karv» on praeguseks valitud enam kui 20 filmifestivali programmi ning film on saanud auhindu žanrifestivalidelt üle maailma: film pälvis Kanadas Fantasia filmifestivalil publikupreemia, Ameerikas Texases Fantastic Festil pärjati film parima lühifilmi auhinnaga, Los Angeleses toimuval Screamfestil pälvis film parima lühifilmi auhinna, Mehhikos toimuval Morbido filmifestivalil sai film parima lühifilmi preemia, Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil pärjati film samuti parima lühifilmi auhinnaga.

Oskar Lehemaa on režissöör ja stsenarist, kes on üles kasvanud Pärnus ning õppinud Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis. Viimased kümme aastat on Oskar põhiliselt töötanud reklaamide kallal ning televisioonis, kuid ta peamine kirg on veidrad ning omanäolised filmiprojektid. 2019. aastal linastus Oskaril lisaks «Karvale» täispikk nukufilm «Vanamehe film», mis on tänase seisuga tõusnud Eesti vaadatuimaks nukufilmiks.