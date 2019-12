VENE HITT ⟩ Originaalses komöödias «Rahajõmmi piinad» saab oligarhi võsukesest teraapia mõttes pärisori

Oligarhi võsukese Grigori elu on kui maapealne paradiis, ta mängib kõikjal laia lehte ja arvab, et talle on kõik lubatud. Kallid autod, kaunid naised ja lõputu pidutsemine on tema jaoks igapäevased. Tema jaoks ei kehti mingid reeglid ega ühiskonnanormid. Vajadusel saab alati pistist anda, suurte probleemide korral on aga abiks ikka tutvused.