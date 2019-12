TREILER ⟩ Tanel Toomi uue filmi staar Olga Kurylenko teeb «Kulleris» rajult mehise rolli

Nick Murch (Amit Shah) on noor mees, kes satub olema valel ajal vales kohas ning näeb, kuidas kuritegeliku rühmituse ninamees Ezekiel Mannings (Gary Oldman) hukkab ühe oma jõuguliikme. Tal õnnestub põgeneda ning on varsti valmis ka Manningsi vastu tunnistama. Manningsi palgal on aga nii mõnigi FBI agent, mille tõttu on ta varem karistustest pääsenud, ning Nicki salajane asukoht enne tunnistamist ei ole talle mitte teadmata. Kõiges kavatsetakse süüdi lavastada pahaaimamatu kuller (Olga Kurylenko). Varsti leiab kuller, et on saanud Nicki näol endale elava paki, mis tuleb läbi kurikaelte kadalipu õigeks ajaks tunnistama toimetada.