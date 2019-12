Muinasjutt Kanal 2s: Imekaunis Lily Collins läheb filmis «Peeglike-peeglike» kasuema Julia Robertsiga printsi pärast kiskuma

Tele-esilinastus! Klassikalise muinasloo imeline uusversioon. Kuri kuninganna (Julia Roberts) allutab endale terve kuningriigi ning otsustab, et võluvast printsist (Armie Hammer) peab saama tema seaduslik abikaasa. Pagendatud printsess (Lily Collins) võtab endale appi seitse väikesekasvulist maanteeröövlit, et võita tagasi see, mis õigusega talle kuulub. See on lennukas seikluskomöödia täis armukadedust, romantikat ja reeturlikkust, mis haarab oma fantaasiarikkuses enda embusesse igas vanuses vaatajad.