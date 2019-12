Eesti film Kanal 2s: 90ndate pätid püüavad «Punase elavhõbedaga» ratsa rikkaks saada

On 1990ndate algus. Äsja on käibele tulnud kroon, kuritegevus lokkab ja Eesti on tõusnud tapmiste arvult Euroopas esikohale. Vanglast vabanenud Reps (Juhan Ulfsak) kuuleb «punasest elavhõbedast», mille eest makstavat miljoneid. Koos kambajõmmide Holtsi (Mait Malmsten), Korba ja Sämiga püüab ta sellesse eluohtlikkusse ärisse «käppa sisse» saada. Samal ajal jahib neid politseinik Sander (Märt Avandi), kelle boss (Peeter Oja) on kurikuulus oma erilise jõhkruse poolest. NB! Film ei sobi vaatamiseks alla 14-aastastele!