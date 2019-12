FILMIVIGA ⟩ John Travolta ekspertsilm märkas Tarantino Hollywoodi-filmis prohmakat

Kui veel hiljuti märkis John Travolta, kes promob hetkel oma karjääri üht halvimat filmi , et teeks kunagi hea meelega veel Tarantinoga koostööd, siis tema märkus lavastaja viimase linateose aadressil võis selle taasühinemise tõenäosust küll vähendada, ent loodame, et mitte.

Näitleja ütles intervjuus väljaandele The Wrap , et kuna ta on väikestviisi lennundusfänn, siis jäi talle Tarantino filmis kõrvu üks fraas, mis ei läbinud tema triviakontrolli (pealkirja paranduseks: ekspertsilma asemel tabas vea tehniliselt võttes siiski Travolta ekspertkõrv).

Travolta lisas ka, et mäletab hästi seda ajastut, kus film aset leiab. «Olin linnas (Los Angeleses – toim.), kui see kõik toimus. Mäletan, et olin hirmul, sest Sharon Tate mõrvati. See film äratas minu jaoks väga ehedaid mälestusi,» sõnas näitleja ning kiitis Tarantino võimet filmitegijana justkui ajalugu «parandada» (nagu ta tegi ka filmis «Vääritud tõprad»).