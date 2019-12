UUED FILMID ⟩ Tähtede sõja kosmosesaaga viimane peatükk, norrakate unustatud jõulud ja noorteromantika Tokyos

Fantaasiasaaga viimane film «Star Wars: Skywalkeri tõus» (Star Wars: The Rise of Skywalker) paneb punkti kuulsale kosmosesaagale, mida on jätkunud kinodesse enam kui 40 aasta jagu. Järjekorras üheksas lugu lõpetab Skywalkerite perekonna loo viimase suurejoonelise võitlusseiklusega. Rey (Daisy Ridley) teekond jätkub ning varem või hiljem tuleb tal seista vastamisi nii Kylo Reni (Adam Driver) kui ka ühe veelgi vägevama vastasega.

Apollo Kinodes alates 20. detsembrist 2019.

Norra lastefilmis «Unustatud jõulud» (Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul) naasevad kinoekraanile Puusepp Andersen ja jõuluvana («Jõuluvanade vahetus»), et aidata noort Eliset tema missioonil – päästa jõulud, enne kui on hilja.

8-aastane Elise ärkab ühel hommikul imeliku tundega – selles päevas on justkui midagi erilist, aga ei saa täpselt aru, mis see on. Ta proovib enda perele ja sõpradele seletada, et see päev on kõikidest teistest erinev, aga see ei õnnestu. Elise läheb üksi imelisele retkele ja uute ning ootamatute sõpruste tõttu avastab ta jõulurõõmu. Nüüd on tema kord kindlustada, et kogu küla kogeb jõule, mida nad kunagi ei unusta. Aga kell tiksub – kas ta jõuab seda teha enne kui on hilja?

Kliima pärast muretsev Jaapani film «Tüdruk, kes muutis ilma» võlub keset ilmakoledust päikese välja

Sel nädalal jõuab kinodesse südamlik ja mõtlemapanev anime-film «Tüdruk, kes muutis ilma» (Weathering With You), mille Jaapan esitas tänavu oma Oscari-kandidaadiks parima rahvusvahelise filmi kategoorias.

Parima anime-traditsiooni kohaselt (Hayao Miyazaki filmid «Tuulte oru Nausikaa», «Printsess Mononoke») käsitleb seegi linalugu inimtsivilisatsiooni tekitatud hädasid: tegemist on väga aktuaalse filmiga, mille taustast kumab läbi mure kliima ja globaalse soojenemise pärast. Lisaks räägib see vastutustundest, täiskasvanuks saamisest ning armastusest, aga ka sellest, kuidas mõjutavad lisaks ilmale meie elu nutitelefonid ja sotsiaalmeedia.

Linaloo peategelaseks on 16-aastane poiss Hodoka, kes jookseb kodust ära ning suundub Tokyosse, et alustada iseseisvat elu. Tokyo pole aga enam päris niisugune, nagu seda täna teame, vaid veidi fantaseeritud versioon, kus sajab kogu aeg lakkamatult vihma ning kus ilusat ilma enam ei eksisteeri. Linnas kohtab ta omavanust neidu, kellel on maagiline võime sadu peatada ja koguni päike pilve tagant välja meelitada.



Filmi puhul kiidetakse selle lummavat visuaalselt teostust ning iseäranis just seda, mismoodi on animeeritud vihmasadu.

Levitaja märgib, et film ei ole mõeldud väga väikestele lastele, vaid umbes 5. – 6. klassist alates kuni täiskasvanuteni välja. Film on eestikeelsete subtiitritega.