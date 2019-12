UUED FILMID ⟩ Tähtede sõja kosmosesaaga viimane peatükk ja norrakate unustatud jõulud

8-aastane Elise ärkab ühel hommikul imeliku tundega – selles päevas on justkui midagi erilist, aga ei saa täpselt aru, mis see on. Ta proovib enda perele ja sõpradele seletada, et see päev on kõikidest teistest erinev, aga see ei õnnestu. Elise läheb üksi imelisele retkele ja uute ning ootamatute sõpruste tõttu avastab ta jõulurõõmu. Nüüd on tema kord kindlustada, et kogu küla kogeb jõule, mida nad kunagi ei unusta. Aga kell tiksub – kas ta jõuab seda teha enne kui on hilja?