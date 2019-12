TREILER ⟩ DiCaprio pruut mängib näitlejast noorema mehe teismelist tütart

Argentina päritolu näitlejanna mängib filmis tüdrukut, kes peab hoolitsema oma sõltlasest isa eest, keda kehastab 41-aastane James Badge Dale («Hold the Dark», «Raudmees 3», «World War Z», «The Departed»). Alustava režissööri Annabelle Attanasio lavastatud film on jõudnud ekraanile juba enam kui 20 festivalil, sh paljudel väga nimekatel. Morrone jaoks on tegu neljanda filmiga. Õige pea näeb teda üles astumas ka teleseriaalis kõrvuti Riley Keough'ga.



Kuigi tüdruku nimi saab esiotsa kuulsaks eraeluliste suhete tõttu DiCaprioga, siis pole kahtlustki, et tegu on andeka ja kaamera ette suurepäraselt sobiva noore talendiga, kelle suhtes tasub silmad lahti hoida.