TREILER ⟩ Pehmost Ryan Reynolds otsustab Disney «Vabamehes» matšoks hakata

Juba pikemat aega halavad kinosõbrad, et Disney ja teised suured stuudiod ei suuda midagi uut välja mõelda ning panustavad vaid juba senisele edule, tootes üksnes tuimasid järgesid ja uusversioone omaaegsetest kassahittidest. Miki-Hiirel on aga suured kõrvad ning hala võeti kuulda!

Deadpoolist sensatsiooni teinud Ryan Reynolds kehastab peaosa Disney («Stuudio, mis tõi teieni «Lõvikuninga», «Aladini», «Kaunitari ja koletise»...KAKS KORDA!») täitsa uues filmiuniversumis aset leidvas seikluses, milles tagasihoidlik pangateller avastab, et on NPC ehk non-playable character ehk n-ö miljöötegelane brutaalses arvutimängus ning otsustab oma saatust muuta. Mis on vahva, on asjaolu, et peategelane on tõeliselt lihtsameelne tulevikupehmo, kel tuleb õppida 20. sajandi jõhkardi moodi võitlema.