GALERII ⟩ Vaata pilte Jan Uuspõllu ja Ott Sepa vannitoakomöödiast «Kas te käite siin tihti?»

Kaks Eesti komöödiamaastiku tipptegijat panevad ennast igas mõttes (välja arvatud seksuaalses) maksimaalselt proovile kahe briti stsenaristi-dramaturgi, Hamish McColl ja Sean Foley, pöörastest improvisatsioonidest sündinud lavaloos.

Kas keegi kujutab ette, et keegi võiks tulla selle peale, et teha lugu kahest mehest, kes jäävad aastateks kinni vannituppa? Jah, te lugesite õigesti: VANNITUPPA ja AASTATEKS. Tegelikult koguni aastakümneteks. See kõik on üsna absurdne selle sõna kõige paremas ja vaimukamas mõttes.

Etenduse jooksul käiakse ära dušši all, Hispaanias ja nurgapealses ökomarketis, astutakse sisse vanni ja eesti pulma, kus laulab Koit Toome, süüakse seepi, kartulikrõpse ja oma sõnu. Võideldakse tumedate jõudude ja vannipardiga, jagatakse hirmu, armu, matsu, raha ja muljeid.

Lavastaja Ain Mäeots ütleb, et nägi sama tükki aastaid tagasi Edinburgis. «See pole selline isemängiv komöödia, vaid selle tüki tegemisel on vaja palju tunnetust ja improvisatsiooni ning selles vallas parimaid näitlejaid,» sõnas lavastaja. Näidendi materjalide saamine võttis pikalt aega, sest lavastuse teksti kui sellist iseenest olemas ei olnudki. «Lõpuks tuli lugu lihtsalt videolt maha kirjutada ja mõnes mõttes täiesti uuesti meie kontekstis valmis kirjutada. Seetõttu ongi see antud näidendist tegelikult täiesti uus ja oma versioon.»

Lavastajal jätkub Uuspõllu ja Sepa jaoks vaid kiidusõnu: «Need kaks on parimad partneri- ja publikutunnetusega näitlejat. Nad ei tee improvisatsiooni improvisatsiooni pärast. Nad ei ole lihtsalt head – nad on parimad!»

Lavastust mängitakse Apollo Kino Ülemiste Teatrisaalis, esietendus toimub 5. detsembril.