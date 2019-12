Kassahitis «Aladin» nimitegelast kehastanud näitleja tegi jahmatava avalduse

Egiptuse-Kanada päritolu näitleja Massoud tunnistas hiljutises intervjuus, et talle pole pärast «Aladini» pakutud ühtegi rolli ning ta ei ole käinud isegi prooviesinemistel, vahendab theguardian.com .

«Tahan, et inimesed teaksid, et alati ei ole kõik lilleline, kui teed midagi sellist nagu «Aladin»,» teatas Massoud, kellel oli kõirini vaikimisest.

Näitleja lisas, et ei oota pärast kassahitis osalemist Batmani rolli, kuid vähemalt võimalust. Massoud on aga veendumusel, et olukorda mõjutavad tema vähene kogemus filmimaailmas ning negatiivne mõju suurest rollist menukas perefilmis.