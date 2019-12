Filmikägu: Külas välismaale välja murdnud näitlejanna Ingrid Margus

«Külas on näitlejanna Ingrid Margus, kes sõlmis äsja lepingu Londoni agentuuriga Olivia Bell Management. Koostöö sai alguse PÖFFilt. Milline töö on selle lepingu taga ja kas nüüd on Hollywoodi uksed valla, kuulete intervjuust,» seisab saate kirjelduses.



Kahe aasta eest lavaka lõpetanud 25-aastane Ingrid Margus on kodumaisele publikule tuttav «Klassikokkutuleku» filmidest, seriaalist «Litsid» ning valiti suvel ühes kõrvalosas üles astuma ka Christopher Nolani filmis «Tenet».