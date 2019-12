Romantiline draama terapeut dr. Burke Ryanist (Aaron Eckhart), kes inspireerib enda kirjutatud raamatuga inimesi oma probleemidele vastu astuma. Kuid mees ise ei suuda oma nõuandeid järgida. Ühel päeval põrkab ta kokku Eloise Chandler'iga (Jennifer Aniston), kes on jäägitult pühendanud oma lilleärile. Kuigi naine on täielikult meestest loobunud ja dr. Burke leinab sügavalt oma abikaasat, on seal hetkega tunda seletamatut tõmmet. Kas nad suudavad mineviku selja taha jätta?