Beebifilm Kanal 2s: «Mida oodata last oodates» jälgib viie paari humoorikat lapseootuse lugu

Romantiline komöödia paaridest, kes plaanivad või ootavad last. Telestaar Julesi (Cameron Diaz) lapseootus pöörab tema senise elu pea peale. Holly (Jennifer Lopez) on valmis kasvõi maailma lõppu minema, et endale laps adopteerida, tema mehes tekitab see mõte aga paanikahoogusid. Beebivaimustuses Wendy abikaasale ei mahu hinge, et tema pensionärist isa saab oma noore pruudiga koguni kaksikute vanemaks. See on lõbus lugu viiest paarist, kes kogevad lapseootusega seotud rõõme, üllatusi ja põnevust. Aga nagu elus ikka, ei lähe siingi kõik alati nii nagu planeeritud.