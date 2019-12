Märulilegendid Kanal 2s: Põnevikus «Universaalne sõdur: Uus algus» ähvardab maailma uuesti Tšornobõli tuumakatastroof

Põnevik, kus terroristide poolt maailma ähvardavat tuumakatastroofi suudab ehk ära hoida vaid Universaalne Sõdur Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme). Terroristid on üle võtnud Tšornobõli tuumajaama ning ähvardavad valla päästa radioaktiivse pilve. Ainus, kes nende vastu on võimeline võitlema, on Luc Deveraux, kes uuesti aktiveeritakse ning treenitakse taas võitlusseisundisse. Rünnakule asudes avastab Luc vaenlase tagalast mitte ühe, vaid kaks peaaegu hävitamatut vaenlast. Üks neist on Andrew Scott (Dolph Lundgren), Deveraux' vaenlane Universaalsete Sõdalaste algusest, keda on salaja täiustatud. Miljonite inimeste elu on nüüd jäetud nende inimmasinate kätte, kes on programmeeritud tapma. Film ei sobi alaealistele.