Tutvu võitjatega: Need noorte- ja lastefilmid tunnistati Just Filmi festivalil parimaiks

Lastežürii andis eriauhinna filmile «Laevake» (La Nave, Mehhiko 2019), režissöör Batan Silva.

Žürii kommentaar: «Film jäi silma, kuna rääkis tõsielu sündmustel põhineva loo, mis kajastas tõsiseid probleeme. See kandis endas sõnumit, et meil kõigil on unistused, mis väärivad täitumist.»

Just Filmi lastežürii koosseis: Brittany Aasamets, Heleri Pajuste, Kris Prendon Teder, Mona Grete Pärgma ja Otto Samuel Kahar.

19. korda toimunud Just Film tõi tänavu ekraanidele 54 filmi lastele, noortele, lapsevanematele, õpetajatele, tudengitele ning täiskasvanutele. 17 festivali päeva jooksul jõudsid külastajateni traditsioonilised noorte- ja lastefilmide programmid, DOC@JUST, lapse õiguste ning Teadus360° programmid. Kõige kaugemalt jõudsid festivalile filmid Mehhikost, Filipiinidelt ja Indiast.

Esmakordselt ületas noorte- ja lastefilmide festival Just Film 20 000 külastuse piiri ning festival suutis end tugevamalt kinnitada ka rahvusvahelisel areenil, saades festivalile suurte ja oluliste režisööride filme ning sealjuures ka esilinastusi. Kui varasemalt on Just Film võtnud festivali raames vastu ca 20 väliskülalist, siis sel aastal oli väliskülalisi üle 70. «Oleme selle üle ääretult rõõmsad, sest see näitab kuivõrd kõrgelt filmitegijad nii PÖFFi kui Just Filmi hindavad ning kui väga soovitakse ka ise sellest osa võtta,» sõnasid korraldajad.