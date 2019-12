Eestis alustas tegevust uus «Netflix»: Videolink toob väikelevitajate väärtfilmid koju kätte

«Kui kinno ei jõudnud, siis on nüüd lõpuks erakordne võimalus vaadata filme veebiplatvormil. Uue keskkonna põhieesmärk on filmihuvilistele kättesaadavaks teha erinevatel filmifestivalidel auhinnatud filmid, samuti laia kõlapinda tekitanud Euroopa väärtfilmid, mõningal määral ka teiste riikide filme. Oleme saanud pidevalt pärimisi üle Eesti, et siin-seal tahetakse filme näha, mida kinolevis enam pole. Nüüd siis lõpuks on see võimalus olemas. Iga nädal lisandub videolink.ee lehele vähemalt 1-2 uut filmi,» kommenteerib uue keskkonna loomise vajalikkust Estinfilmi omanik Mati Sepping.