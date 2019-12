Mida ütles Adam Sandler, kui põrkas kuulsana kokku õpetajaga, kes teda lootusetult andetuks pidas?

Pitt pajatas, et ükskord kutsunud näitlemise professor New Yorgi ülikooli juures tegutsevas mainekas Tischi näitekoolis tudeerinud noore Sandleri pärast kooli baari õlut jooma, et veidi vabamas olustikus temaga veidi õpingute teemal vestelda. Ettepanek oli tore, aga kohtumise ja jutuajamise sisu kohutav: õppejõud ütles Sandlerile sirgjooneliselt välja, et too võiks eriala vahetada, sest näitlejaannet tal pole. Kuigi õpetaja hinnang oli laastav, otsustas Sandler siiski valitud kursil jätkata, saagu mis saab. Ja sai paljutki! 1990. aastal sai tema koomikukarjäär stardi sketšisaate «Saturday Night Live» kirjutaja ja hiljem ka näitlejana ning 90ndate keskpaigast alates sai näitlejast komöödiate kuningas: tema filmid on kokku teeninud üle 2 miljardi dollari!



Saatuse tahtel põrkas juba üle ilma kuulus ja tohutult edukas Sandler õppejõuga uuesti kokku. «Aga sa ei pidanud selle õpetaja vastu vimma! Igaüks mõtleks, et niisugusel hetkel on hea oma edu teisele nina alla hõõruda, aga mitte Adam. Selle asemel ütlesid sa oma sõpradele, et vaadake, see on ainus õpetaja, kes mulle kunagi on õlut välja teinud,» jutustas Pitt. «See on mu lemmik Adam Sandleri lugu, sest see on see hea mees, keda mina tunnen ja see on põhjus, miks sa selles äris vastu oled pidanud,» leiab Pitt.