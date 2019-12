Ehtne naistekas: Vene suhtekomöödia «Teine naine» nüpeldab üle aisa löövat abielumeest

Günekoloog Masha on tööle pühendunud naine, kes ei märkagi, et ta mees on valmis teda maha jätma. Ühe hetkega puruneb ta elu kildudeks ning alles jäävad vaid pidevalt tähelepanu nõudvad lapsed ning üle pea kuhjuv töö. Olles harjunud alati võitjaks tulema, ei kavatsegi Masha niisama lihtsalt alla anda ning oma armastatud abikaasat noorele ja kaunile fitnessi-treenerile loovutada. Masha ei kohku millegi ees, et mees tagasi võita, pöördudes isegi üleloomulike jõudude poole. Kuid ta uus elu avab ka uued võimalused, mis panevad mõtlema, kas vana armuleegi ülessoojendamine üldse vaeva väärt on.