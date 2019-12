Disney purustab rekordeid: 12 päeva tohutut edu! Elsa ja Anna uued seiklused tüürivad juba miljardiklubi poole

Möödunud nädalavahetusel, mil USAs tähistati viie puhkepäevaga tänupühi, suutis film purustada järgmisegi rekordi ning napsata endale 2013. aastast saati filmile «Näljamängud: Lahvatab leek» kuulunud tänupühade kõige menukama filmi tiitli. Kokku on muinasjutulugu kõigest 12 päevaga suutnud teenida juba kolossaalsed 738,6 miljonit dollarit, mis tähendab, et päris kindlasti saab filmist Disney kuues miljardifilm.

Mis puudutab Disneyt, siis jääb 2019. aasta ettevõtte ajalukku suurte numbritega, sest see on aasta, mil Miki-Hiire maja teenis rohkem kui ükski teine suurstuudio Hollywoodi ajaloos (suurimad hitid olid Marveli «Tasujad: Lõppmäng», «Lõvikuningas» ja «Lelulugu 4»). Ent aasta pole veel läbi ning detsembri lõpus purustab Disney juba iseenda püstitatud ulmerekordeid, tuues ekraanile Tähesõdade saaga viimase filmi «Star Wars: Skywalkeri tõus» , millest saab kõigi eelduste kohaselt Disney seitsmes miljardifilm. Kuula järjefilmi võimsat tunnuslugu:

Kahe treileri peale kokku saame loost juba üksjagu vihjeid. Esmalt on selge, et kui esimene film oli rohkem Annast, kes püüdis aidata enda ja oma jäise talendiga pahuksis õde aidata, siis järjefilm keskendub Elsale ja rändab loos kaugele minevikku, juba õdede vanemate, kuningas Agnarri ning kuninganna Iduna noorusaegadesse. «Minevik pole selline, nagu arvasid,» kõlab esimeses treileris juba viide, et Elsa maagiline jääpuudutus võib olla seotud kaugete minevikusündmustega. Järjefilmi keskseks küsimuseks ongi, kust täpselt Elsa jäine puudutus pärit on ning miks talle see anne anti.