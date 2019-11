Ryan Reynoldsi jõuline nädal: näitleja ostis mobiilifirma ja peletas «Deadpooli» režissööri eemale

Tuleval aastal nelja filmiga välja tulev Reynolds on ilmselgelt tegemas läbimõeldud käike ning miks mitte rajada vanaduspõlveks impeerumit, kui kaamera ees möllamine ära tüütab – ehkki ka näiteks «Deadpooli» peaosa suhtes on Reynolds ohjad enda kätte haaranud ega kavatsegi n-ö ühegi tühise režissööri pilli järgi tantsida (kuigi reeglina selleks lavastajad olemas ongi, et oleks, kelle pilli järgi tantsida).

Nii avalikustas «Deadpooli» (2016) esimese osa lavastaja Tim Miller (viimane töö «Terminaator: Sünge saatus») sel nädalal KCRW taskuhäälingule antud intervjuus, miks ta loobus filmi eelmisel aastal välja tulnud teise osa režissööritööst (ja ka sellest, millised tunded valdavad teda kinokassades nigela töö teinud «Terminaatori» uue filmi suhtes).

«Ühel hetkel sai täiesti selgeks, et Ryan tahab kogu Deadpooli frantsiisi üle täielikku kontrolli. Ka sellistes oludes on võimalik režissöörina edukalt tegutseda, kuid mina seda ei suuda. Mul pole midagi debati vastu, aga kui ma juba eos ei saa võita, siis ma ei tahagi mängida. Iga loomingulist otsust ei saa läbi arutada, sest neid on liiga palju. Ryan on selle frantsiisi n-ö nägu ning kõige olulisem komponent, pika puuga. Seega, kui tema otsustab, et tema otsustab, siis tema otsustabki,» sõnas Miller. Ta märkis, et sisuliselt samal põhjusel ei plaani ta tulevikus enam James Cameroniga koos filme teha, kes «Terminaatori» nüüd produtsendina ekraanile tõi, end sisuliselt kõiki otsuseid kontrollis. Sellest väljaütlemisest sündis muidugi omaette pommuudis, mida tõlgendati suuresti kui Milleri püüdu end filmi ebaedu vastutusest puhtaks pühkida («viskas Cameroni bussi alla»).

Nüüd, kus vulgaarne «Deadpool» kogu täiega ametlikult Disney-Marveli kobarasse on liidetud (ehkki Marveli peresõbralik kinouniversum ropendamist ei talu) ja kolmas filmgi välja kuulutatud, teeb asjade käik Reynoldsist ühe meelelahutusilma olulisema tegelinski (mõlemad «Deadpooli» filmid on kinokassades kokku sisse toonud umbes 1,5 miljardit dollarit ja arvatavasti terve varanduse nännimüügist).

Ent Reynoldsi ambitsioonid on suuremad kui Hollywood. Selle tõestuseks on sel nädalal ilmsiks tulnud ootamatu uudis Reynoldsi sisenemisest telekommunikatsiooni valdkonda: nimelt omandas näitleja USAs populaarsust koguva 2016. aastal asutatud ettevõtte Mint Mobile, mis pakub kuus mobiiliteenustele keskmiselt 65 dollarit kuus kulutavatele ameeriklastele taskukohast 15-dollarilist mobiilset internetti. Tehingu rahaline maht ei ole teada, kuid firma kuulutab uuest omanikust oma kodulehel igatahes suurelt ja uhkelt.

MintMobile.com uus omanik on näitleja Ryan Reynolds FOTO: MintMobile.com

«See on natuke ebatavaline otsus, aga just seepärast see mulle meeldibki. Kuulsused investeerivad tavaliselt kallitesse kaubamärkidesse kosmeetikaäris või mõnda eksklusiivsesse džinni. Mint pakub taskukohast netiteenust – mul on hea meel, et seisan igapäevaselt vajaliku teenuse praktilise lahenduse eest,» sõnas Reynolds ametlikus pressiteates. Ettevõtte tegevjuht aga rõõmustab, et uus omanik juhtub olema ka nende brändile kasulik ka turundusvallas.