Filmikägu: Külas HBO «Tšornobõli» Leedu produtsent ja spioonisarja «Reetur» stsenarist Martin Algus

«Uncut kostitab seekord lausa kahe intervjuuga. Kõigepealt tervitame stuudios Lineta Miseikytet, kes on HBO suurepärase sarja «Tšornobõl» Leedu produtsent. Kuidas see projekt leedukateni jõudis ja mida neilt nõudis, kuulete saatest. Lisaks sellele on tegus daam olnud muuhulgas kahel korral Leedus võtetel viibinud Daniel Craigi võõrustajaks. NB! Intervjuu on inglise keeles ja tõlketa. Seejärel tervitame saates Eesti ilmselt hõivatuimat seriaalide stsenaristi Martin Algust, kelle sulest on värskelt valminud Eesti esimene spiooniseriaal «Reetur». Martiniga ei saanud mööda ka järgmise aasta kinotükist «Talve». Uudiste rubriigis võtame ette Michael Jacksoni eluloofilmi, Taika Waititi tõsielul põhineva loo Ameerika Samoa jalgpalluritest, «Godzilla vs Kongi» uue linastuskuupäeva ja Matt Reeves'i «Batmani», kuhu lisandus John Turturro,» tutvustavad saadet ja selle külalisi saatetegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.