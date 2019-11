Helilooja Danny Elfman külvab paanikat: kuulsin, et «Simpsoneid» ootab lõpp

«Noh, mina olen kuulnud, et sarja ootab lõpp. Seega saab ka see vaidlus lõpuks otsa. Kindlalt ma ei saa seda öelda, aga olen kuulnud, et see jookseb viimast aastat,» märkis Elfman.

Elfman sattus kõlakaid levitama seoses oma filmi «The Nightmare Before Christmas» promomise käigus, kirjutab CinemaBlend. Kuigi Elfman pole sarja tootmisega seotud, siis jääb õhku siiski kahtlus, kas tegu pole mitte järjekordse kõlakaga, mis sündis Foxi omandamisest Disney poolt. Samas: nüüd, kus Disney+ on voogedastuskeskkonnana hoo sisse saanud, siis on «Simpsonite» kõikidel osadel tulevikus kodu olemas ja kõik fännid saavad sarja lõpmatuseni vaadata. See võib aga tähendada, et uute osade tootmisel tõesti enam palju mõtet ei pruugita näha...