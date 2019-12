Hüljatud ja õnnetu ⟩ Legendaarse filmipiraadi Johnny Deppi elu on karidel

Ameerika näitleja Johnny Depp (55) võlus 90ndatel filmimaailma ja paljude naiste südamed. Kindlasti ka eestlaste lemmikuks kujunenud Deppi elu on aga viimase aastakümnega karile jooksnud.

Aastate jooksul mängis Depp mitmes menufilmis, tegi kaasa kassahittides ning pälvis ka Oscari nominatsioone. Mõned aastad tagasi hakkas aga eduka filmitähe eraelu murenema ja Deppi maine veeres allamäge.

Pikaajalise suhte purunemine, vägivallasüüdistus, miljoneid dollareid maksma läinud lahutus, kohtuasjad, ebaprofessionaalne tööeetika ja kõige tipuks tõsised rahalised probleemid.

Ühtäkki jooksis aga Deppi eraelu ning tema karjäär Hollywoodis karile.

Johnny Deppi eduka filmikarjääri alguseks võib pidada 1990. aastal välja tulnud muusikafilmi «Piripill». Pildil Amy Locane ja Depp oma tegelaskujudena. FOTO: Rights Managed/UNIVERSAL PICTURES / Ronald Gran / Scanpix

Johnny Depp sündis 9. juunil 1963. aastal Ameerikas, Kentucky osariigis ja kasvas üles Floridas, vahendab IMDb andmebaas. 15-aastaselt jättis Depp keskkooli pooleli ja hakkas tegelema muusikaga. Depp oli noorena mitme garaažibändi solist.

20-aastaselt (1983. aastal) abiellus Depp Lori Anne'iga ning umbes samal ajal kohtas ta Los Angelses juhuslikult Nicolas Cage'i. Cage soovitas tal näitlemist proovida ning tutvustas Deppi oma agendile. Nõnda jõudiski Depp oma esimese rollini 1984. aasta õudusfilmis «Elmi tänava luupainaja».

Järgnesid üksikud vähem tuntud rollid aga staaristaatuseni jõudmine ei võtnud Deppil kaua aega. Juba 1987. aastal sai Depp endale Jeff Yagheri tuntud rolli populaarses teleseriaalis «21 Jump Street».

Deppi lennukas karjäär sai tõelise hoo sisse 90ndatel. Aastakümne alguses mängis ta peategelast humoorikas muusikalis «Piripill» ja Tim Burtoni fantaasiafilmis «Edward Käärkäsi». Viimane on Deppi ja Burtoni esimene koostöö, millele lisandub järgneva 20 aasta jooksul veel viis ühist projekti.

90ndatel kogus Depp hulgaliselt populaarsust ning poolehoidu ka kriitikute seas. 1997. aastal mängis ta koos Al Pacinoga filmis «Donnie Brasco», aasta hiljem kehastas Depp peategelast kultusfilmis «Ratastel Las Vegasesse».

Johnny Depp on rääkinud, et Jack Sparrow põhineb The Rolling Stonesi kitarristil Keith Richardsil ja Looney Tunes multikategelasel Pepé Le Pew. FOTO: General/©2006 TopFoto/Scanpix

Vaatamata edukatele ja armastatud rollidele 90ndatel teenis Depp oma esimese Oscari nominatsiooni alles 2004. aastal. Roll, mille eest Deppi kiideti, oli ei keegi muu kui kurikuulus piraat Jack Sparrow filmist «Kariibi mere piraadid: musta pärli needus» (2003).

Aasta hiljem sai ta teisegi nominatsiooni «Avastades Eikunagimaad» eest. Kolmas ja praeguseks viimase Oscari nominatsiooni sai Depp muusikalise rolli eest Burtoni filmis «Sweeney Todd: Fleet Streeti deemonlik habemeajaja» (2007). Tol aastal napsas Deppi nina alt Oscari Daniel Day-Lewis.

Oma karjääri jooksul on Depp saanud kokku koguni üheksa Kuldgloobuse nominatsiooni. Võidu on aga Depp pälvinud vaid korra, Sweeny Toddi kehastamise eest.

Kaader filmist «Edward Käärkäsi», kus peategelasi kehastasid Johnny Depp ja Winona Ryder. Lisaks tegelaskujudele, kes filmi lõpuks kokku said, astusid Depp ja Ryder samuti suhtesse. FOTO: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures/Scanpix

Deppi esimene abielu oma nooruspõlve kallimaga jäi üürikeseks. Paar lahutas mõned aastad kestnud abielu 1986. aastal.

1995. aastal Suurbritannias «kõigi aegade kõige seksikamaks filmitäheks» valitud Depp oli pärast esimest abielu mitmel korral kihlatud. Esmalt kihlus Depp Sherilyn Fenniga (54), kellega mees kohtus teleseriaali «21 Jump Street» võtteplatsil. Harper Bazaari sõnul oli paar oli koos alates 1985. aastast.

Kolm aastat hiljem Deppi suhe Fenniga lõppes ning järgnes vaid mõned kuud kestnud kihlus «Räpane tants» näitlejanna Jennifer Grayga (59). Siis kohtas Depp «Edward Käärkäsi» filmivõtetel Winona Ryderit (48).

Ka Ryderiga jõudis suhe kihluseni, kuid paar läks lahku 1994. aastal. Depp lasi aga suhte ajal teha endale tätoveeringu «Winona forever» («Winona igavesti» - toim), kuid pärast lahkuminekut lühendas mees naise nime «Wino-ks» («Vein» - toim).

Populaarse näitlejana oli Johnny Deppil 80ndatel ja 90ndatel mitmeid kuulsaid kallimaid. Lisaks näitlejannadele oli Depp suhtes ka briti supermodelli Kate Mossiga. FOTO: JB/PHL/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Pärast seda oli Deppil kaks väga lühikest romantilist suhet näitlejannade Juliette Lewise (46) ja Ellen Barkiniga (65). Siis võitis aga Deppi südame Suurbritanniast pärit supermodell Kate Moss (45).

Paar oli koos 1994. kuni 1998. aastal ning ka seekord jõudis suhe kihluseni.

Moss tunnistas 2012. aastal Vanity Fairile, et pärast Deppiga lahkuminekut nuttis ta aastaid. «Keegi ei ole kunagi minu eest hoolt kandnud. Johnny Depp tegi seda natuke,» tunnistas supermodell, kelle jaoks oli Depp usaldusisik.

Siis 1998. aastal kohtas Depp prantslannat Vanessa Paradisi(näitleja/laulja/modell), kellega veedab mees koos järgmised neliteist aastat.

Näitleja Johnny Depp rentis kunagi kõik tummfilmide kino ruumid, et prantslanna Vanessa Paradisiga (46) kohtama minna. Depp peab seda oma kõige romantilisemaks žestiks, mida ta on teinud. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/scanpix

«Ta kandis kleiti, mis paljastas ta selja, ja ma nägin seda selga ja seda kaela, siis pööras ta ümber ja ma nägin neid silmi ja – pauk! Mu elu vallalise mehena oli läbi,» kirjeldas Depp 2011. aastal Daily Mailile hetke, mil ta Paradisi kohtas.

Paradis muutis Deppi elu märgatavalt. Prantslanna nõudis, et Depp hakkaks korralikuks, jooks ning suitsetaks vähem, teeks trenni ja toituks tervislikumalt. Vahetult pärast suhte algust, 1999. aastal sai Deppist ka isa. Paari vanim laps on Lily-Rose, 2002. aastal sündis neile Jack.

2011. aastal imestas rahulikumaks ning malbemaks muutunud Depp, et ei suuda oma elu uskuda. «Vanessa ja mina oleme koos olnud ligi 14 aastat, ja, noh, ma vaevu usun seda. Mulle tundub, et me kohtusime alles eile,» kirjeldas Depp toona.

Aasta hiljem läksid Depp ja Paradis lahku.

Näitlejad Johnny Depp ja Amber Heard kohtusid 2009. aastal, kuid ametlikult hakkasid nad käima 2012. aastal. Heardist sai Deppi teine abikaasa. FOTO: TIZIANA FABI/AFP/Scanpix

Hollywoodi nõutud filmistaari elu hakkas pärast pika suhte lõppu aga peagi hargnema. Filmi «Rummipäevik» (2009) võtetel kohtas Depp Ameerika näitlejannat Amber Heardi (33). 2012. aastal astusid nad ametlikult suhtesse, kolm aastat hiljem nad abiellusid.

20. mail 2016 suri Deppi ema, järgmisel päeval palus Heard paari ühisel sõbral helistada hädaabinumbrile, vahendab Rolling Stone. Päev pärast seda ilmusid meediasse pildid sinikatega Heardist ning paari sõber kirutas Refinery29-le: «Vägivaldne käitumine sai alguse löögist eralennukil, siis tõukamine ja juhuslikud löögid, kuni detsembrini, mil Heard kirjeldas juba konkreetset rünnakut.»

Õhtu enne Deppi ema matuseid, 22. mail nõudis Heard lahutust.

Sama aasta augustis lekkis meediasse video raevutsevast Deppist, keda Heard salaja filmis. Videos on näha, kuidas endast väljas Depp laamendab kapiustega, kallab endale suure klaasi punast veini ning lõhub Heardi telefoni, kui avastab, et naine teda filmib.

Video on väidetavalt filmitud 2016. aasta alguses, paar kuud enne seda, kui Heard Deppilt lahutust nõudis.

Heard ning Depp jõudsid lahutuses kokkuleppele augustis ja andsid koos ühise avalduse. «Meie suhe oli intensiivselt kirglik, vahel muutlik, kuid alati seotud armastusega. Kumbki osapool ei ole levitanud valeandmeid rahalise kasu nimel. Füüsilise ega emotsionaalse kahjude kavatsust ei eksisteerinud.»

Mõlemad allkirjastasid konfidentsiaalsuslepingu ning Heard sai lahutusest seitse miljonit dollarit, mille näitlejanna andis kõik heategevusele. Paari lahutus jõustus 2017. aastal.

Näitleja Amber Heard 27. mail 2016, mõni päev pärast seda, kui naine lasi tema ning Johnny Deppi ühisel sõbral hädaabinumbrile helistada. Samal päeval keelab kohtunik Deppil Heardiga kohtuda ning ühendust võtta. FOTO: Richard Vogel/AP/Scanpix

Karmiks kujunenud 2016 hakkas aga Deppi jaoks allamäge minema juba varem. Nimelt kaebas Depp 2016. aasta märtsis kohtusse firma, kes vastutas näitleja rahaasjade eest. Karjääri jooksul väidetavalt 650 miljonit dollarit teeninud Depp oli rahaprobleemide küüsis ja näitleja süüdistas selles oma ärijuhti Joel Mandelit ning tema firmat.

Mandel eitas Deppi süüdistusi ning väitis, et näitleja kulutas lausa haiglaslikult iga kuu kaks miljonit dollarit. «Vein ei ole investeering, kui sa selle kohe ära jood,» väitis Mandel ja lisas, et näitleja on tema firmale võlgu üle nelja miljoni dollari.

Deppi kulutuste hulka kuulusid sellised väljaminekud nagu 75 miljonit oma neljateistkümnele elukohale. Kolm miljonit, et lasta oma lahkunud sõbra Hunter S. Thompsoni tuhk kahuriga taevasse. 7000 dollarit tõsielusarjast «Keeping up with the Kardashians» pärit diivanile, mis oli kingitus Deppi tütrele.

Lisaks ostis näitleja vähemalt 70 kitarri, 200 kunstieset, 45 luksusautot ja kulutas iga kuu 200 000 dollarit eralendudele. 2017. aastal väitis Depp kohtuprotsessi käigus, et tal on 40 miljoni dollari eest võlgasid ja selles on süüdi Mandel.

Johnny Depp 2018. aasta sulvel Saksamaal. Viimased aastad on näitleja jaoks olnud problemaatilised. Deppil on rasked ajad olnud nii eraelus kui ka filmimaailmas. FOTO: babiradpicture/abp/SIPA/babiradpicture/abp/SIPA/Scanpix

Järgnesid aastad, kus Depp ja tema karjäär sai tõsiselt kannatada. Levisid kuulujutud, et ta unustas filmivõtete ajal oma teksti. Räägiti ka sellest, et Depp oli taas alkoholi ja narkootikumide küüsis.

Ta vallandas oma agendi ja advokaadi, viimase kaebas Depp ka kohtusse. Näitleja väitis, et 18 aastat kestnud koostöö vältel teenis advokaat tema arvelt ebaseaduslikult 30 miljonit dollarit.

Kõige selle draama taustal pälvis Depp rolli Harry Potteri temaatilises filmis «Fantastilised elukad ja kust neid leida» (2016). Tema roll võeti Potteri fännide poolt vastu aga suure kisaga ning Deppi asendamiseks kirjutati isegi mitmeid avaldusi.

Vaatamata rahamuredele ei olnud aga Depp 2018. aastaks oma priiskavast elustiilist loobunud. Mees justkui keeldus leppimast sellega, et tema Hollywoodi hiilgeajad olid möödas.

Näitleja Johnny Depp 2018. aasta novembris. Näitleja on praeguseks seljatanud koleda lahutuse ning võitnud kaks kohtuasja. Kõik see on aga Deppi kõvasti mõjutanud. FOTO: KGC-172/182/GoffPhotos.com/Scanpix

2018. aastal õnnestus aga Deppil saavutada kohtus kaks tähtsat võitu. BBC avaldas, et Depp jõudis Mandeli ja tema firmaga kokkuleppeni. Näitleja oli väidetavalt «rahul» summaga, mis ta oma endiselt ärijuhilt sai.

BBC kirjutas aasta hiljem, oktoobris, et Depp sai võidu ka endise advokaadifirma vastu, kes maksis näitlejale kaheksakohalise summa. Kuid Deppi kohtuasjad sellega ei lõppenud.

Tema endine abikaasa Heard kirjutas 2018. aasta detsembris Washington Postile arvamusloo koduvägivallast. Kuigi selles loos ei olnud Deppi nimeliselt kordagi mainitud, esitas näitleja naisele hagi ja ta süüdistab Heardi laimamises.

Deadline.com avaldas 2019. aasta novembris, et see kohtuprotsess lükati edasi järgmise aasta augustisse. Depp nõuab Heardilt 50 miljonit dollarit.

2018. aastal kaebas Deppi kohtusse mehe endine ihukaitsja, kes väidab, et näitleja jättis talle välja maksmata palga. Lisaks sai Depp kaela kohtuasja filmi «City of lies» meeskonna liikmelt, kellele näitleja võtteplatsil väidetavalt kallale läks. Mõlemad juhtumid jõuavad kohtusse järgmisel aastal.

Viimane aastakümme on näitleja Johnny Deppile olnud üpris probleemne. Sadu miljoneid teeninud näitlejal on tõsised rahaprobleemid ning tema maine Hollywoodis ei ole ammugi see, mis see oli 2000ndate alguses. FOTO: MPI04/Capital Pictures/MPI04/Capital Pictures/Scanpix

Tormiliste aastate järel alustas Depp selle aasta aprillis suhet vene tantsija Polina Gleniga. Paar läks aga novembris lahku, sest Deppi kohtuasi endise abikaasa Heardiga läks liialt karmiks. 24-aastame Glen pidas Deppiga kaasnevat kuulsust ja tähelepanu liiga paljuks ning kolis tagasi Venemaale, vahendab metro.co.uk.

Septembris sattus Depp kriitika alla Diori lõhnale tehtud reklaami pärast, mis oli paljude arvates kultuuriliselt ebasobiv.

Hiljuti sattus Depp meedia tähelepanu keskmesse oma uue projektiga. Nimelt hakkab näitleja produtseerima muusikali Michael Jacksoni elust, kuid seda popstaari kristallkinda vaatenurgast, kirjutas theguardian.com. See muusikal jõuab lavadele juba jaanuaris.

Viimased neli aastat on Depp olnud bändi Hollywood Vampires üks kolmest liikmest. Nad on välja andnud kaks plaati ning Depp alustab koos teiste bändiliikmetega Alice Cooper ja Joe Perry (bändi Aerosmith asutaja ja kitarrist) 2020. aastal ka esimest Euroopa kontserttuuri, avaldas loudersound.com.

Kuigi tundub, et Deppil läheb hetkel paremini muusikamaailmas, siis sama ei saa öelda tema filmikarjääri kohta. Kui Deppil oli 2018. aastal viis rolli, siis sel aastal tuli mehel välja vaid üks film. Näitleja IMDb lehel on järgmise kahe aasta peale välja kuulutatud kõigest kaks filmirolli.