Intervjuu: Scarlett Johansson võtab oma karjääri tipphetked kaamera ees pulkadeks lahti

Kirjanik Christine Leunensi 2008. aasta romaanil «Caging Skies» põhineva, Uus-Meremaa näitleja, stsenaristi ja filmilavastaja Taika Waititi kiiksuga komöödia «Jänespüks Jojo» (JoJo Rabbit) keskmes on hitlerjuugend (Roman Griffin Davis), kelle parimaks seltsiliseks on tema väljamõeldud kaaslane Adolf Hitler, keda kehastab Waititi ise. Poiss avastab ühel hetkel, et tema ema Rosie (Scarlett Johansson) peidab üht juudi tüdrukut (tunnustatud draama «Leave No Trace» staar Thomasin McKenzie). Filmis näeb üles astumas teisigi staare: Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen «Troonide mängust» and «Statistid» näitleja ja produtsent Stephen Merchant.