Pahandus või PR-trikk? «Star Warsi» näitleja lohakus lõppes käsikirja lekkimisega eBaysse

Lavastaja J.J. Abrams rääkis Entertainment Weekly'le, et üks linaloo näitlejatest – nimesid nimetamata – unustas oma käsikirja laokile, mistõttu keegi dollarisilmne inimene sellele küüned taha ajas ja kiire kasu saamise eesmärgil leiu kärmesti eBay netiturul müüki paiskas. Kuna Disney hoiab oma õigustel kullipilku peal, siis märkas kaupa ettevõtte töötaja, kes käsikirja kähku ettevõttele tagasi ostis, vältides nii suuremat kahju.



Et uudishimu selle vastu, kuidas keegi Hollywoodi näitleja niivõrd hooletu sai olla, ei vaibunud, siis otsustas patune oma süü avalikult omaks võtta: selleks osutus 27-aastane Briti näitleja John Boyega, kes saagas Finni kehastab.

«Olin parasjagu kolimas ja panin seega käsikirja voodi alla peitu, mõeldes, et küll ma selle pärast kaasa võtan. Siis tulid mulle sõbrad külla, panime natuke pidu,» meenutas noormees juhtunut. Paraku ununeski käsikiri voodi alla ja kui selle kadumine viimaks meenus, oli juba hilja, sest endise korteri majapidaja oli selle juba leidnud ja kellelegi edasi andnud, kes siis paberipatakat rahaks üritas vormistada. Halenaljakal kombel polnud müüjal aga aimugi, mis käsikiri väärt võiks olla, ning Disney sai oma skripti tagasi kõigest 85 dollari eest. Olgu öeldud, et Miki-Hiire majas on saladused väärt miljoneid ja filmi tegemisse maetakse sadu miljoneid dollareid, millelt loodetakse mitu korda suurem summa tagasi teenida.

«Kõik helistasid mulle, isegi Miki-Hiir ise, et mis sa küll teindu oled!» naljatas Boyega, ehkki tegelikkuses (kui tegu polnud juhtumisi promotrikiga) pidi asi naljast kaugel olema.

Hollywoodi suured stuudiod võtavad oma saladusi väga tõsiselt ning «Star Warsi» kohta on näitleja Mark Hamill meenutanud näiteks järgmist: «Hommikul saad oma leheküljed kätte ja need korjatakse su käest käigu pealt ära ja rebitakse tükkideks, et keegi ei saaks midagi lekitada ja kostüümide peal kantakse suuri musti keepe, et keegi neid pildistada ei saaks. Selles plaanis on kummaline, et Boyegale üldsegi terve käsikiri anti, sest näiteks «Tasujate» filmides sai igaüks lugeda vaid oma tegelaskuju puudutavaid stseene ning võtmestseenide puhul ei öeldud isegi näitlejatele ette, mis toimuma hakkab. Siit õppetund Disney'le: üks lehekülg korraga, leke ei hüa tulles!

John Boyega selgitab saates «Good Morning America», kuidas äpardus juhtus: