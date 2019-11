Minimogul Millie: Loe, millise varanduse teenib 15-aastane «Stranger Thingsi» staar Sherlock Holmesi õe rolliga

Browni karjäär on alates laboris üles kasvanud siilisoenguga Eleveni teleekraanidele jõudmist juba nimetatud seriaalis liikunud järsus tõusujoones, nagu ka mitme tema noore kaasnäitleja oma, kellest on Browni järel vahest suurimat edu kogenud täna 16-aastane kanadalane Finn Wolfhard, kes kindlustas endale korraliku karjääri Stephen Kingi klouniõudukaga «See» (ning selle järjega). Juba tuleval aastal näeme Wolfhardi mängimas kõrvuti Mackenzie Davisega («Terminaator: Sünge saatus») õudukas «Kurjuse lapsehoidja» (The Turning) ning seejärel ühes elavate legendide Bill Murray, Sigourney Weaveri ja Dan Aykroydiga tuntud retrohiti uusversioonis «Tondipüüdjad 2020» (Ghostbusters 2020).

«Stranger Things» näitlejad Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Finn Wolfhard ja Noah Schnapp FOTO: Rachel Murray/AFP/Scanpix

Kumb noortest edukam on, on hetkel keeruline kokku arvutada, ent kui Wolfhard kipub seni olema pigem kõrvalosakaliibriga näitleja, siis sarmikas Brown napsab endale juba peagi järgmise peaosa. Noor näitlejanna asub peatselt mängima kuulsa detektiivi Sherlock Holmesi nooremat õde ning seda täiesti eraldiseisvas filmis «Enola Holmes».

Linalugu põhineb ameerika autori Nancy Springeri samanimelisel pastišš-krimiromaanide sarjal (raamatute tegevus toimub sir Arthur Conan Doyle'i loodud Sherlock Holmesi maailmas) 14-aastasest Enola Holmesist, kes oma ema (Helena Bonham Carter) salapärase haihtumise järel satub oma vanemate vendade Sherlocki (Henry Cavill) ja Mycrofti võimu alla, kes otsustavad tüdruku internaatkooli saata. Õnneks avastab tüdruk, et ema pole päriselt kadunud, vaid suhtleb salajases koodikeeles tütrega edasi ning on jätnud viimasele ka kopsaka summa raha, mille eest neiu Londonisse sisse seab ning eradetektiiviks hakkab.

Henry Cavill ja Helena Bonham Carter FOTO: SCANPIX

Et huvi Browni vastu on meedias suur, siis õnnestus kõmulehel TMZ saada enda valdusse näitlejanna lepingu, millest ilmneb, et kõigest 15-aastasena kasseerib noor staar rolli eest sisse lausa 6,1 miljonit dollarit ning veel ekstra 800 000 dollarit boonusena, kui filmil kinokassades hästi läheb. Veelgi enam – tüdruk tegutseb mitme Hollywoodi tippnäitleja eeskujul linaloo juures ka produtsendina, mis annab talle hääleõiguse ka kaamera taga ning lisab tema teenistusele veel umbes pool miljonit dollarit. Kokku teeb see heal juhul ligi 7,5 miljoni dollari suuruse teenistuse, mis paigutab tüdruku hoobilt Hollywoodi enimteenivate näitlejate sekka.

Millie Bobby Brown FOTO: Jordan Strauss/AP/Scanpix





Pole paha, arvestades, et 8-aastaselt näitlejana tegutsema hakanud tüdruk teenis terve «Stranger Thingsi» peale kokku samuti mitte kehvakesed 2,5 miljonit dollarit (oluliselt rohkem kui tema noored kaasnäitlejad, aga vähem kui vanad). Kevadel liitus Brown ka «Godzilla» frantsiisiga, pistes rolli eest «Godzilla II: Koletiste kuningas» taskusse 1 miljoni ning 5% nännimüügilt. Lepingu kohaselt teenib tüdruk väidetavalt 2020. aasta järje «Godzilla vs Kong» eest juba 3 miljonit dollarit. Kuigi film osutus edukaks (386 miljonit dollarit), siis mitte nii edukaks, et rakenduks boonussüsteem, mis oleks neiule toonud sisse veel teisegi miljoni.