Galerii ja video: PÖFFi elutööauhinna sai tänavu Vene režissöör Andrei Kontšalovski

«See on esimene auhind, mille ma saan elutöö eest,» ütles 82-aastane Kontšalovski oma tänukõnes. «Tavaliselt tähendab see karjääri lõppu. Võtan selle vastu sellepärast, et mul on pea ideid täis. Peale selle meeldib mulle väga teie sümbol – hunt. Nad liiguvad enamasti koos. Ka inimesed püüavad seda teha, aga alati ei õnnestu. Ka teie festivali nimi meeldib mulle. Need, kes suudavad üle elada pimedad ööd, rõõmustavad eriliselt, kui saabub kevad.»