Kaugel põhjas läheb Jõuluvana tütar Lucia Rahvusvahelisse Jõulukooli. Lucia tahab kunagi ise Jõuluvanaks saada, aga tüdrukutele pole see lubatud. Et unistus täide viia ja ennast tõestada, peab ta lahendama (peaaegu) võimatu ülesande. Film on eestindatud filmistuudios Estinfilm.