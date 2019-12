Romantika Kanal 2s: «Rummipäevik» toob ekraanil kokku skandaalsed ekskaasad Johnny Deppi ja Amber Heardi

Paul Kemp (Johnny Depp) avastab ühel päeval, et on lõplikul tüdinenud lärmakast ja hullumeelsest New Yorgist. Mees pakib asjad ja lendab paradiisi nimega Puerto Rico, et asuda tööle kohalikus ajalehes. Paul kohaneb kiiresti saare rummist nõretava elustiiliga, mille lahutamatuks osaks on ilusad naised. Teiste seast torkab Paulile eredalt silma meeletult veetlev Chenault (Amber Heard), kes on aga paraku kihlatud suurärimees Sandersoniga (Aaron Eckhart). Kui ta palkab Paul Kempi ülistama pressis oma järjekordset suurafääri, leiab ajakirjanik end valiku ees: kas kasutada oma sulge korrumpeerunud ärimeeste huvides või hoopis selleks, et see kamp maatasa teha.