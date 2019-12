Romantika Kanal 2s: Erootilne noortedraama «Pärast» näitab, kuidas armastus võib pea sassi ajada

Tessa Young (Josephine Langford) on esimest päeva prestiižikas ülikoolis. Uued inimesed ja uus ümbrus tõotavad uustulnukale huvitavat õppeaastat, iseseisva elu algust ning võimalust püüelda ambitsioonika eesmärgi, majandusdiplomi poole. Ent elu on täis ettenähtamatuid ootamatusi. Tutvumine toanaaber Stephiga (Khadijha Red Thunder) paiskab Tessa tudengielu keerisesse. Öised lõbutsemised, uued tutvused, muusika, tants ja ... Hardin (Hero Fiennes Tiffin): sarkastiline, küüniline, mässuline ja meeletult kütkestav. Ta unustab Hardini tõttu kõik muu: oma kallima, sõbratarid ja häbelikkuse ning naudib igat noormehega veedetud hetke. Koosoldud aeg kujuneb üheksainsaks pööraseks seikluseks, kuid pealtnäha ilusas armuloos on sünge saladus.