Kinoõhtu Kanal 2s: Hittfilmis «Pilvede all. Neljas õde» saavad seriaalidaamid teada, et neil on veel üks sõsar

Kolm õde (naistearst Piret, sisekujundaja Mari ning psühholoog Kertu) saavad ootamatult teada, et neil on üks õde veel. Rabav uudis paneb proovile peresisesed suhted ning sunnib küsima, miks on ema tütarde eest oma esiklapse olemasolu varjanud. Kui ootamatult välja ilmunud neljas õde otsustab Haapsallu tulla, et oma ema ja kolme õega kohtuda, saavad alguse sündmused, mida keegi ei osanud oodata. Kas veri on paksem kui vesi ja võõrast saab oma? Tõde ei halasta kellelegi. Osatäitjad: Inga Lunge, Elisabet Reinsalu, Liis Haab, Rita Rätsepp, Ain Lutsepp, Indrek Sammul, Piret Rauk, Karin Tammaru ja Guido Kangur.