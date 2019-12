Oscari-film Kanal 2s: Sandra Bullock ja George Clooney jäävad kosmosepõnevikus «Gravitatsioon» ilmaruumi hõljuma

Geniaalne biomeditsiinitehnik dr Ryan Stone (Sandra Bullock) on esimesel süstikumissioonil ühes veteranist astronaudi Matt Kowalskyga (George Clooney), kellele see on viimane lend enne pensionipõlve. Rutiinse lennu käigus tabab neid aga katastroof – süstik hävib ning Stone ja Kowalsky jäävad teineteise külge aheldatult kosmosetühjusesse hõljuma.