Komöödia Kanal 2s: «Neetud naabrid 2» ehk häda metsikute korbipreilidega nõuab mölluekspertide sekkumist

Tele-esilinastus! Ropu hittkomöödia uus ja veel meeletum peatükk. Nüüd, kus olukord tudengipoistest naabritega on klaaritud ning Mac’i (Seth Rogen) ja Kelly (Rose Byrne) perre on sündimas teine beebi, plaanivad Radnerid oma maja maha müüa ja kenasse äärelinna ära kolida. Kuid vahetult enne kodu müüki panekut seab end kõrvalmajas sisse mürgeldav ja liiderlik naiskorporatsioon, kelle ennastunustav elupõletamine on kolm korda pöörasem kui varasemalt naabruskonnale meelehärmi valmistanud meeskorporatsioonil. Mac’il ei jää muud üle kui kutsuda appi endine naaber ja vihavaenlane Teddy, kes olnud ise korporatsiooni möllumeister ning teab hästi mis salataktikat metsikute korbipreilide vastu kasutada.