Armumängud Kanal 2s: Kelmikomöödias «Südametemurdjad» lüpsavad ema ja tütar mehi rahast tühjaks

Kelmikomöödia emast ja tütrest, kelle elatusallikaks kergeusklikud armunäljas mehed. Max (Sigourney Weaver) on pulmavannet andnud koguni 13 korral. Kõik need kooselud on aga kohe ka lõppenud, sest ta on tabanud värsked abikaasad üleaisalöömiselt. Maxi pettusekaaslaseks on tema tütar Page (Jennifer Love Hewitt), kes pärast laulatust pahaaimamatule ohvrile külje alla ujub ning mehe libedale teele meelitab. Sel korral on Max aga vale ohvri valinud, sest jõukas ärimees (Gene Hackman) osutub erakordselt kõvaks pähkliks.