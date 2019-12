HULL FILM ⟩ Afrofuturistlik kung-fu komöödia «Jeesus juhatab sind kiirteele» näitab Tallinna aastal 2035

Apollo Kinodes näeb 6. ja 7. detsembril üle võlli naljakat filmi «Jeesus juhatab sind kiirteele» (Jesus Shows You the Way to the Highway). Linastustel osalevad ka filmitegijad – režissöör Miguel Llansó ja produtsent Kristjan Pütsep – kellele saab kohapeal küsimusi esitada!