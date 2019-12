Nädala uued filmid: Ohtlik Jumanji-seiklus, jõulumehe tütre mäss, Tesla versus Edison, lend õhupalliga ja jõuluromantika

«Jumanji: järgmine tase» (Jumanji: The Next Level) on järg 2017. aasta fantaasiafilmile «Jumanji: Tere tulemast džunglisse». Saaga esimene osa pealkirjaga «Jumanji» nägi ilmavalgust 1995. aastal. Kolmandas osas tuleb neljal sõbral naasta arvutimängu «Jumanji», et päästa üks endi seast. Sinna jõudes selgub aga, et miski ei ole nii nagu nad ootasid. Nüüd peavad mängijad olema väga vaprad: maailma ohtlikumas mängus ootavad mängijaid ees tundmatud ja avastamata paigad, viljatutest kõrbetest lumiste mägedeni.

Apollo Kinodes alates 6. detsembrist 2019.

Kaugel põhjas läheb Jõuluvana tütar Lucia Rahvusvahelisse Jõulukooli. Lucia tahab kunagi ise Jõuluvanaks saada, aga tüdrukutele pole see lubatud. Et unistus täide viia ja ennast tõestada, peab ta lahendama (peaaegu) võimatu ülesande.

Apollo Kinodes alates 29. novembrist 2019.

Jõulukuul jõuab kinodesse romantiline pühadefilm «Eelmised jõulud» (Last Christmas), mille peaosas särab «Troonide mängus» tähelennu (täpsemalt draakonilennu) teinud Emilia Clarke. Tema kõrval teevad rolli «Aasia hullult rikkad» hurmur Henry Golding ja inglise filmide aare Emma Thompson. George Michaeli ühe kuulsaima loo, maailma jõululaulude popklassikaks kujunenud 1984. aasta laulu järgi pealkirja saanud «Last Christmas» räägib noorest raskutes olevast lauljast (Clarke), kelle suur iidol on George Michael. Michaeli muusika rändab Clarke'i tegelaskujuga kaasas, aidates noore naise lugu rääkida. Linaloos kõlab kuulduste kohaselt ka 2016. aasta esimesel jõulupühal siit ilmast lahkunud muusiku senikuulmata laul.

Apollo Kinodes alates 6. detsembrist 2019.



6. detsembril stardib Eestis vaimukas, lõbus ja seiklustest tulvil täispikk animafilm «Tabaluga» (Tabaluga), mis kõneleb väikesest heasüdamlikust lohest, tema sõpradest ja kurjast lumememmest. Kaugel-kaugel, imelisel Rohemaal elab väike lohe Tabaluga. Tal on kaks suurt soovi: õppida lendama ja tuld sülitama. Vares Rambo, kes on lohe üles kasvatanud, võiks ta küll kunagi lendama õpetada, aga tulesülgamisõpetaja leidmine on keeruline, sest Tabaluga on viimane omasugune. Koos uute sõpradega saab ta läbi seikluste enda kohta nii mõndagi uut teada.

Apollo Kinodes alates 6. detsembrist 2019.

6. detsembril esilinastub Eesti kinodes ajalooline draama «Voolusõda» (The Current War), mis kujutab endast pilguheitu 19. sajandi lõpu suursündmustele. Film jutustab kolme geeniuse, Thomas Edisoni (Benedict Cumberbatch), Nikola Tesla (Nicholas Hoult) ja George Westinghouse'i (Michael Shannon) intellektuaalsest mõõduvõtust, mis nõudis tohutut vaimujõudu. Elektrienergia tootmise võimaluste pärast algas karm võistlus, mis lõppes alles 2007. aastal. Draama süžee näib vaid esmapilgul veidi vanamoelisena – tegelikult on see äärmiselt tänapäevane lugu ja sümboliseerib neidsamu vaimseid lahinguid ja emotsionaalseid vapustusi, mis leiavad praeguselgi ajal aset näiteks Silicon Valleys.

Apollo Kinodes alates 6. detsembrist 2019.

Tõsielust inspireeritud seiklusfilm «Aeronaudid» (The Aeronauts) meenutab soojamaareisidega harjunud tänapäevasele inimesele, milliseid vägitükke on tulnud inimestel teha, et lennuunelmat täide viia. Jõukas noor lesk Amelia Wren (Felicity Jones) ja auahne teadlane James Glaisher (Eddie Redmayne) asuvad 1862. aastal õhupalliga ekspeditsioonile, mille eesmärk on lennata kõrgemale kui keegi kunagi varem on söandanud. Teekond viib nad eksistentsi piirimaile, kus õhk on hõre ja võimalus surma saada suur. Ohtlikul lennul paljastub lendurite tõeline olemus ning ebatõenäoline paar avastab teineteise ja ka iseendi kohta asju, mis aitavad neil maailmas oma kohta leida.