Huvitav film: «Troonide mängu» Peter Dinklage mängib psühhodraamas liba-Kristust

IFC Filmsi toodetud ja Jon Avneti («Up Close and Personal») lavastatud linalugu jutustab riskantsest tõsielulisest psühhiaatriaeksperimendist 1950ndate USAs, kus üks tohter otsustas oma skisofreeniat põdevate patsientide puhul loobuda harjunud ravivõtetest (ennekõike elektrišokiteraapia) ning otsustas välja töötada midagi uut ja tõhusamat.

Oma esimese ekspermendi raames võttis ta ette kolm meest, kes kõik pidasid end Jeesus Kristuseks, ning viis nad omavahel kokku, et sedasi meeste kujutelmi proovile panna ning seda elumuutvate tulemustega.

Film põhineb sotsiaalpsühholoog Milton Rokeachi raamatul «Ypsilanti kolm Kristust», kes on hiljem oma eksperimenti kahetsenud, leides, et tal polnud õigus sedasi oma patsientide ellu sekkuda ja «jumalat mängida», ent seda põnevam on vaadata, mismoodi lugu ekraanil lahti rullub.