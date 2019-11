Värske Grammy kandidaat esitleb PÖFFil filmi

Tallinna saabub Apparat teisipäeval, kui debüütfilmide võistlusprogrammis esilinastub sakslanna Elisa Mishto film «Liikuda liikumatult», millele ta on kirjutanud muusika. See on terava sotsiaalse allhoovusega nooruslikult särtsakas moodsa sugupõlve portree, milles kaks täiesti erineva taustaga noort naist alustavad mässu ühiskonna vastu, keeldudes tegemast seda, mida kõik ümberringi teevad – aktiivselt tegutsema!

Nutikas ja kiire taibuga Julie on kahekümnendates aastates, tema elu käib ta enda taktikepi järgi ja tal on oma kindel põhimõte: mitte midagi teha. Pole vaja töötada ega õppida, pole vaja ka mingeid sõprussuhteid. Agnes on sama vana muretu medõde. Ta on abielus ja tal on laps, seega vastab ta ühiskonna ootustele, ehkki ta ei vaevu selle üle pikemalt juurdlema – kuni ta kohtub Juliega. Koos alustavad kaks noort naist mässu, mis viib nad nende vastuoluliste maailmade ääremaile. Natalia Beletski Juliana ja Luisa Céline Gaffron Agnesena on särav duo, kelle itaalia päritolu režissöör Elisa Mishto on paigutanud oma muljetavaldavasse ja meisterlikku debüütfilmi. Draama ja vabadusse murdmise komöödia elementide kombineerimine, võrratu naistevaheline dialoog ja täielikult vaikivat rolli mängiv itaalia näitleja Giuseppe Battiston on samuti õnnestunud valikud. Kui lisada sellele veel Sascha Ringi, rahvusvaheliselt tuntud elektrosensatsiooni Apparati muusika ja bänd Lea Porcelain, saab kokku imeliselt helge ja samal ajal sügava, kerge itaalia varjundiga teekonna, mis haarab vaatajad jäägitult endasse. «Liikuda liikumatult» on poeetiline ja terava allhoovusega, ohtlik, kuid samas äärmiselt põnev lugu ühest sugupõlvest.