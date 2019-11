Nädala uued filmid: Detektiiv Daniel Craig, lapsehoidja John Cena, sajandi väravavaht, pagemine Baltikumist, Mehhiko folk ja torifandid

Sel sügisel jõuab kõigi krimifännide rõõmuks kinolinale komöödia «Nugade peal» (Knives Out), mis toob ekraanile muljetavaldava rea staare, eesotsas tuleval kevadel taas agent 007na kinolinal seikleva Daniel Craigiga.

Filmi sisu on klassikaline: detektiiv asub uurima ekstsentrilise perekonna patriarhi mõrva ning suguseltsi saladuste kapist hakkab kolinal luukeresid välja pudenema. Komöödias teevad kaasa sellised tippnimed nagu Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Chris Evans, Michael Shannon, Ana de Armas, Don Johnson jt.

Vene draama «Lev Jašin: Unistuste väravavaht» (Лев Яшин. Вратарь моей мечты) on emotsionaalne pilguheit suure sportlase keerulisele elukäigule.

Täiesti tavaline 1929. aastal Moskvas sündinud töölisklassi poiss mängis sarnaselt kõigi oma eakaaslastega jalgpalli. Sarnaselt teistega tahtis ta olla just see, kes vastaste väravavõrku palle lennutab. Aga kus iganes ta ka ei mänginud – koduõuel, vabrikus või armees –, pandi Lev alati väravasse. Sest just sinna kuuluski Moskva Dünamo 1956. aasta olümpiavõitjast jalgpallur Lev Jašin ehk Must Ämblik, 20. sajandi parim väravavaht (FIFA 2000. aasta tiitel) ning läbi ajaloo Venemaa parim jalgpallur.

Novembrikuu teisel päeval, kui eestlased süütavad vaikselt küünlad kadunukeste hingede auks, tähistavad mehhiklased suurte paraadidega surnute päeva – sama püha ümber keerlevad sündmused uues täispikas kogupere-animafilmis «Salma suur soov» (Dia de Muertos).

Salma on 16-aastane tüdruk, kes elab Santa Clara linnakese lastekodus ega ole kunagi oma pärisvanemaid näinud. Kogu oma elu on ta üritanud leida mingeidki jälgi, kuid ikka ja jälle edutult. Tänu oma linna ajaloost rääkivale maagilisele raamatule astub Salma koos oma kahe kasuvenna Jorge ja Pedroga vastu suurele seiklusele, et saladused paljastada ning lõpuks üles leida oma vanemad.

Film on dubleeritud eesti keelde.

Režissöör Konstantin Hudjakovi Tšehhovi «Kolme õde» meenutav põnevusdraama «Hooaja lõpp» (Конец сезона) räägib loo kolmest Baltikumi väikelinnas elavast venelannast, kes unistavad provintsist välja murda ja naasta Venemaale, et elu puhtalt lehelt alustada.