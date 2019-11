Õudusvärinaid tekitav koguperemultikas «Salma suur soov» äratab Mehhikos surnud ellu

Salma on 16-aastane tüdruk, kes elab Santa Clara linnakese lastekodus ega ole kunagi oma pärisvanemaid näinud. Kogu oma elu on ta üritanud leida mingeidki jälgi, kuid ikka ja jälle edutult. Tänu oma linna ajaloost rääkivale maagilisele raamatule astub Salma koos oma kahe kasuvenna Jorge ja Pedroga vastu suurele seiklusele, et saladused paljastada ning lõpuks üles leida oma vanemad.