Galerii: Vaata, missugune tuleb Paljassaarde kerkiv Tallinn Film Wonderland

Esimese etapina, aastaks 2022, valmivad Põhja-Tallinnasse Paljassaare poolsaarele kolm stuudiot ja abiruumid. Teise etapina ehitatakse juurde linnarahvale avatud ala, ruumid filmi tootmist toetavate tegevuste jaoks ja kontorid. Pikemas perspektiivis arendatakse Paljassaarde uus, kaasaegne linnaruum koos sinna juurde kuuluvate elamu- ja ärihoonetega.

Tallinn Film Wonderland eskiis FOTO: Tallinn Film Wonderland

Majanduskasv ja targad töökohad

«Tallinn Film Wonderlandi projekt on suurepärane näide avaliku ja erasektori edukast koostööst, millel on positiivne mõju kohalikule loomemajandusele,» ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. Tema sõnul toetab Tallinn alati olulisi algatusi, mis loovad tarku töökohti ja edendavad nii linnaruumi kui ettevõtluskeskkonda. «On selge, et paljud rahvusvahelised filmiproduktsioonifirmad ja režissöörid tunnevad suurt huvi siin piirkonnas filmimise vastu. Peame sellest võimalusest kinni haarama ja sellest kasu lõikama. Tallinn Film Wonderland on märkimisväärne samm selle ärivaldkonna edendamiseks,» lisas ta.

Filmilinnakule sobilik asukoht leiti Põhja-Tallinnas Paljassaares asuval tühermaal, millele oli linnale kuuluv äriühing (AS Tallinna Tööstuspargid) varasemalt välja arendanud ka esialgse arenduskava, mis kattus Tallinn Film Wonderlandi eesmärkidega. «Suur plaan näeb ette Paljassaarde kaasaegse linnaruumi rajamise, mille keskseks osaks saab loodav filmilinnak koos sinna ümber kuuluva elamu- ja ärihoonete ning vaba aja veetmise võimalustega,» lisas Riisalu.

Esimese etapina valmivad Paljassaares aastaks 2022 filmilinnaku kolm stuudiot ja abiruumid koos juurde kuuluva infrastruktuuriga. Lähima paari aasta jooksul investeerib Tallinna linn AS Tallinna Tööstuspargid kaudu projekti ligi 5 miljonit eurot, eesmärgiga soodustada majanduskasvu ja luua uusi töökohti kultuuri valdkonnas. Järgnevates etappides planeeritakse kinnistule kontoriruumid ning majutuse ja toitlustuse alad.

Lähiriikide kaasaegseim filmilinnak

Tallinn Film Wonderland tegevjuhi Gren Noormetsa sõnul on valmiv filmilinnak lähiriikide moodsaim ja suurim. Kinnistu kogupindala on 57 000 ja stuudiokompleksi ehitusalune pind umbes 3500 ruutmeetrit. Hoones saab olema kolm stuudiot, mille kogu pind on 2900 ruutmeetrit. Suurim neist on 1200-ruutmeetrine ja 14 meetrit kõrge.

Kui Tallinna linn rajab stuudiote karbid ja vajaliku infrastruktuuri, siis sisu pannakse kokku filmitootjate tahte järgi – sinna saab ehitada, mida iganes võtete või saadete tegemiseks vaja on. «Eriliselt kõrged laed võimaldavad mõne projekti raames ehitada kasvõi 5-korruselise elumaja. Green screen'i ruumid võimaldavad filmidesse tuua erinevaid fantaasiaelemente. Tühjadesse hallidesse saab ehitada kas džungli või rajada kõrbe. Fantaasial pole piire,» kirjeldas Noormets peatselt avanevaid võimalusi. «Sellest saab vaieldamatult Läänemere piirkonna suurim stuudiokompleks, kuhu on plaanis koondada erinevad kohalikud audiovisuaalseid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Lisaks on filmilinnak avatud ka tavakülastajatele, kus saab korraldada erinevaid korporatiivüritusi ja vaadata näiteks välikino,» selgitas Noormets.

Eesti filmitööstuse eksport

Eesti Filmi Instituudi juhatuse liikme Edith Sepa sõnul on filmilinnakul suur roll Eesti filmitööstuse arendamisel. «Tehniliste võimaluste puudumine ei oleks siis enam probleem, kuna Baltikumi suurim stuudiokompleks kõrvaldab kitsaskohad, mis seni on nii kohalikel kui ka välistootjatel takistanud oma projekte Eestis filmimast. Sellisel ettevõtmisel on positiivne mõju ning see pakub hulgaliselt täiesti uusi võimalusi filmiideede teostamiseks,» lisas Sepp.

Hoolimata olemasolevast tagasimaksesüsteemist (cash rebate) on filmistuudiote kompleks olnud väga oodatud ja oluline müügiargument investeeringute Eestisse meelitamiseks.

Eesti filmikultuuri areng ja kasvupinnas uutele tegijatele

Tallinn Film Wonderlandi idee taga on mitmed Eesti filmitootjad, kes on taolise stuudiokompleksi rajamist oodanud juba aastaid. «See on hea näide filmitööstuse ühtsusest – filmiprodutsendid on pannud seljad kokku ja töötavad ühise projekti nimel, mis viib Eesti filmindust tugevalt edasi,» rääkisid Allfilmi ja Nafta Filmsi produtsendid Ivo Felt ja Esko Rips. «Uue linnaku lisandumine toetab kohalikku filmitööstust ning motiveerib uute filmitegijate pealekasvu. Kaasaegse tehnoloogiaga varustatud keskus annab võimaluse tegeleda väga eriilmeliste filmiprojektidega,» lisasid nad.