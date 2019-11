Galerii: Briti draama «Rüüstatud» maailma esilinastusele lendasid kohale Hollywoodiski tuntud staarid

27-aastane britt Charley Palmer Rothwell on teinud rolle Hollywoodi filmides «Dunkirk» (rež Christopher Nolan, 3 Oscarit), «Darkest Hour» (rež Joe Writght, 2 Oscarit) ja Briti-USA maffiafilmis «Legend» (rež Brian Helgeland, peaosas oli Tom Hardy). Näitleja saabub PÖFFile oma tüdruksõbra Millie Bradyga, kes on samuti näitleja.

Sotsiaaldraama sugemetega «Rüüstatud» (Looted) on režissöör Rene Pannevise esimene täispikk mängufilm. Pannevis omandas bakalaureusekraadi filmiteaduses Utrechti ülikoolis aastal 2007. Samal aastal astus ta Tischi ülikooli New Yorgis, kus õppis Oliver Stone'i käe all ja sai 2013. aastal filmirežii magistrikraadi. Seejärel kolis ta Londonisse, kus kirjutas ja lavastas oma esimese lühifilmi «Jacked», mis esilinastus Berliini filmifestivalil 2016 ja pälvis arvukalt auhindu, sh parima lühifilmi auhind BIFAl. «Rüüstatud» on sisuliselt lühifilmi edasiarendus, kus juures ka näitlejad on samad. Tema käsikiri debüütfilmile «Rüüstatud» valiti välja sadade teiste mikroeelarveliste filmiprojektide seast, mida finantseerivad Film London, BFI ja BBC Films. Režissööri jaoks on tegu väga isikliku filmiga, kuna tema enda isa vaevas sama häda mis peategelase omagi.