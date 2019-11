Kinokassa TOP: Pimedus hakkab mõjuma! Muhedalt must huumor kergitas «Addamsite suguvõsa» eestlaste lemmikuks

Uutest filmidest osutus rahvamagnetiks ka põnevusmärul «21 silda» ning jätkuvalt püsib edetabelis uhkelt Fordi ja Ferrari 1966. aasta vägikaikavedu võidusõidus ehk «Le Mans '66». Esiseitsme veteran «Jokker», mis eelmisel nädalal ületas maagilise miljardi dollarilise kassatulu piiri, on Eestis müünud 97 416 kinopiletit ehk vaikselt hakkab paistma meie kinohittide autahvel, milleks on nn 100 000 klubi.

Animeeritud koguperefilm «Addamsite suguvõsa» (The Addams Family) toob armastatud õuduste perekonna uuesti suurele ekraanile. Charles Addamsi poolt loodud perekond ärkas ellu 1938. aastal, üherealiste koomiksitena The New York Times'i veergudel, olles satiiriliseks vastandiks 20. sajandil juurutatud ideaalsele perekonnamudelile. Alates 60ndatest on õudustesse kalduv aristokraatlik perekond seigelnud teleseriaalides ja filmides, samuti multikates ja arvutimängudes. Matroon Morticia, sünge peretütar Wednesday ja näppudel ringi sibliv ja koduloomana peetav käelaba Thing ning teised pereliikmed on vaat et sama kuulsad kui Simpsonid.