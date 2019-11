Filmimusa: Linkin Parki kitarristi venelaste ulmekale «Valvepost» loodud sünge lugu kergitab ihukarvu

Eestis kuulus bänd on iseäranis populaarne ka Venemaal ning nii otsustas filmi režissöör Egor Baranov oma massiivsele märulile just Linkin Parkilt tellida. «Kui ta mulle filmist lõigu saatis, tuli mul kohe idee, mis sorti lugu ma tahan teha. Selle filmi pingeline ja häiriv iseloom resoneerus minuga koheselt,» vahendab Shinoda sõnu ajakiri Rolling Stone .

Shinoda lõpetas just hiljuti oma soolo-debüütalbumi «Post Traumatic» promoturnee. Album ilmus möödunud aasta juulikuus, pea aasta pärast bändikaaslase Chester Benningtoni enesetappu. Albumi pealkiri kajastab suuresti seda, mismoodi mees end selle salvestamisel tundis. «Mõtlesin lugusid kirjutades pidevalt, et kas ma ikka peaksin seda või teist ütlema, või on see ilmelik. Kuna mul olid rasked ajad, siis ühel hetkel mõtlesin kõik üle ning kartsin lõpuks üldse midagi kirjutada,» pihtis muusik Rolling Stone'ile ühes varasemas intervjuus, kuidas sõbra lahkumine teda täielikku segadusse jättis.