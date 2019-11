PÖFFi tähtsündmus täna: Briti draama «Rüüstatud» maailma esilinastusel osalevad tuntud filmistaarid ja Roman Polanski tütar

Tallinnasse on tänaseks kohale jõdnud ja õhtusel sündmusel viibivad kohal nii filmi Hollandi päritolu režissöör Rene Pannevis (kelle jaoks on tegu esimese täispika lavastajatööga) ja peaosatäitja Charley Palmer Rothwell kui ka näitlejad Morgane Polanski (lavastaja Roman Polanski tütar) ning juba teenekas näitleja Tom Fisher.

27-aastane britt Charley Palmer Rothwell on teinud rolle Hollywoodi filmides «Dunkirk» (rež Christopher Nolan, 3 Oscarit), «Darkest Hour» (rež Joe Writght, 2 Oscarit) ja Briti-USA maffiafilmis «Legend» (rež Brian Helgeland, peaosas oli Tom Hardy). Näitleja saabub PÖFFile oma tüdruksõbra Millie Brady'ga, kes on samuti näitleja.

Charley Palmer Rothwell ja Tom Hardy filmis «Legend» FOTO: IMDB

26-aastane Poola-Prantsuse näitlejanna Morgane Polanski on legendaarse ja paraku ka skandaalse lavastaja Roman Polanski tütar, kes pürgib isegi režissööriks. Sarjasõbrad tunnevad teda printsess Gislana menuseriaalist «Viikingid».

Morgane Polanski FOTO: Gwendoline Le Goff/Scanpix

51-aastane Tom Fisher aga mängis hiljuti Netflixi ajaloolises suurfilmis «The King», kõrvuti Robert Pattinsoni ja Timotheé Chalamet'ga. Lisaks väärivad märkimist rollid Hollywoodi filmides «Van Helsing», «Illusionist» ja «Muumia tagasitulek».

Sotsiaaldraama sugemetega «Rüüstatud» (Looted) on režissöör Rene Pannevise esimene täispikk mängufilm. Pannevis omandas bakalaureusekraadi filmiteaduses Utrechti ülikoolis aastal 2007. Samal aastal astus ta Tischi ülikooli New Yorgis, kus õppis Oliver Stone'i käe all ja sai 2013. aastal filmirežii magistrikraadi. Seejärel kolis ta Londonisse, kus kirjutas ja lavastas oma esimese lühifilmi «Jacked», mis esilinastus Berliini filmifestivalil 2016 ja pälvis arvukalt auhindu, sh parima lühifilmi auhind BIFAl. Tema käsikiri debüütfilmile «Rüüstatud» valiti välja sadade teiste mikroeelarveliste filmiprojektide seast, mida finantseerivad Film London, BFI ja BBC Films.

«Rüüstatud» räägib Robist, kes sisustab oma päevi Inglismaa rannikulinnakeses koos oma kambaga autosid ärandades – see on põnev ja priiskav elu väljaspool seadusi. Kuid õhtul koju tulles ootab teda hoopis teistsugune maailm: raskelt haige isa seltsis peab Rob oma hedonistlikud huvid alla suruma ja väärikaks jääma. Pidevalt omaenda valede võrku takerduva Robi kaks poolust ähvardavad kokku põrkuda, kui oht jääda vahele salareidis, mida korraldatakse kohalikus sadamas – kohas, mis on tema isa jaoks erilise tähtsusega –muutub aina käegakatsutavamaks.

Rene Pannevise debüütfilmil on palju südika, sotsiaalse ja realistliku krimidraama tunnuseid, kuid samas mängib ta ka paljude žanri tavapäraste traditsioonidega. Troostituid linnamaju looritab hägune päikesepaiste Inglismaa mereäärse linnakese tuhmuvas hiilguses, ka kõige hullemat kõledust ergastavad lootuskiired, nooruslik innukus ja lubadus paremale tulevikule kõigile asjaosalistele. Ehkki film sobib žanrilt krimitrilleriks, sest Pannevis on osav pingeid kruvima, vaatleb see samas oma tegelasi teatud hellusega ning otsib selgust moraalses mitmemõttelisuses.

Charley Palmer Rothwell särab peaosas haavatava Robina, talle sekundeerib võrratu osatäitmisega alahinnatud inglise näitleja Tom Fisher tema isana. Nende kahega liitub samavõrd lummav näitlejate seltskond, nende hulgas ka Thomas Turgoose, kes on ennekõike tuntud tänu koostööle Shane Meadowsiga, eeskätt filmis «This is England».